Linda Blair compie 65 anni: 'Non riuscivano a separarmi dal mostro che avevo interpretato'

Linda Blair, l’interprete, indimenticabile, di L’Esorcista compie oggi, 22 gennaio 2024, 65 anni. Quella dell’attrice e modella del Missouri è stata una carriera che, tra alti e bassi, ha segnato la storia del cinema di genere, facendola assurgere come una vera e propria icona, e, allo stesso tempo intrappolandola nel ruolo che l’ha consacrata.

Dopo aver ampiamente parlato del ritorno di Linda Blair nel ruolo di Regan in L’Esorcista: Il Credente, torniamo ad occuparci della nominata all’Oscar del 1974 per augurarle i migliori auguri di buon compleanno.

La Blair, tornata alla ribalta grazie alla riproposizione del franchise tratto dal romanzo di William Peter Blatty, può vantare una carriera solida che l’ha vista molto presente tanto sul piccolo schermo che nelle sale cinematografiche, per quanto, certamente il fatto di essere stata la bambina protagonista del film che ha terrorizzato e scandalizzato il mondo nei primi anni ’70 del secolo scorso si sia rivelata un’arma a doppio taglio, legandola indissolubilmente a un certo tipo di parti e segnandola anche dal punto di vista della propria vita personale.

Parlando della cosa in un’intervista l’attrice ha spiegato, senza troppi giri di parole: “È sempre stato molto strano per me quando ero giovane e incontravo qualcuno che sembrava avere paura di me. Non riuscivano a separarmi dal mostro che avevo interpretato in un film. Non potete immaginare quanto spesso la gente mi chieda di far girare la testa”.

Una situazione di certo non semplice da gestire, soprattutto in un mondo certamente diverso da quello attuale come poteva essere quello dell’epoca.

Ribandendo i nostri auguri alla Blair non possiamo che lasciarvi con la recensione di L’Esorcista, film capace di diventare un cult per generazioni di spettatori e di capostipite di un sottogenere dell’horror che non è mai più passato di moda.