Lincoln, Daniel Day-Lewis innamorato: 'Mai provato qualcosa di simile per un essere umano'

Interpretare un personaggio storico della caratura di Abraham Lincoln non è un'impresa da nulla e, soprattutto, non è qualcosa che lascia indifferenti: lo sa benissimo Daniel Day-Lewis, che ammise di esser rimasto particolarmente scosso dalla sua esperienza nei panni del 16esimo presidente degli Stati Uniti.

L'attore ammise di essersi letteralmente innamorato del personaggio, arrivando a provare per lui un affetto impossibile da paragonare a qualunque altro sentimento mai sperimentato in vita sua: "Non ho mai, mai provato quel tipo di amore per un altro essere umano che io abbia incontrato in vita mia. E questo è, credo, l'effetto che Lincoln fa a chiunque si prenda del tempo per scoprirlo... Avrei voluto che restasse con me per sempre" dichiarò l'attore dopo le riprese.

E pensare che il buon Daniel non era neanche sicuro di voler prendere parte al film di Spielberg! L'attore non se la sentiva di mettere le mani su un personaggio così iconico, e fu necessario l'intervento di Leonardo Di Caprio perché si convincesse. A ringraziare Leo, dunque, oltre agli spettatori sarà sicuramente oggi anche lo stesso Day-Lewis visto l'incredibile ricordo di quell'esperienza che ancora oggi porta con sé. Per chi volesse saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Lincoln.