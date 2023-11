Limitless, la sceneggiatrice 'incatenò' la storia prima di venderla ai produttori

Limitless è una delle pellicole che meglio racconta il mondo delle droghe sintetiche. La complessa sceneggiatura del film è stata protagonista di diverse vicissitudini che hanno coinvolto i produttori e la sceneggiatrice originale della pellicola, Leslie Dixon.

Limitless racconta la storia della grandissima ascesa sociale del protagonista, interpretato da Bradley Cooper. La pellicola è ispirata all'utilizzo di una vera droga sintetica che, per anni, è stata molto diffusa negli USA. In generale, il film segue la vicenda Eddie Morra, uno scrittore che scala le gerarchie di Wall Street prima di avere i primi effetti collaterali causati dal larghissimo e profuso uso di questo tipo di stupefacente di nuova generazione.

La sceneggiatrice della pellicola, prima che il film venisse effettivamente realizzato, vendette i diritti della sua storia imponendo una importantissima condizione che influì sulla produzione generale del progetto. Leslie Dixon impose che, dopo aver venduto la sua sceneggiatura, nessun autore modificasse la sua storia e rimaneggiasse il racconto da lei scritto. Insomma, "incatenò" la sceneggiatura in modo che nessuno avesse la possibilità di cambiarla e modificarla in alcun modo.

Bradley Cooper accettò il film poichè era girato sua città d'origine in modo da essere vicino al padre che in quel momento era in fin di vita per un tumore terminale. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!