Limitless, qual è la droga che ha ispirato il film con Bradley Cooper?

Al centro della trama di Limitless, fin dal primo minuto, si pone una droga "intelligente" capace di non far provare sforzo o sofferenza. Questo elemento sarebbe ispirato ad uno psicostimolante utilizzato da molte persone in giro per il mondo per aumentare la propria produttività.

Stiamo parlando del Modafinil uno stimolante che, quotidianamente, viene prescritto ai narcolettici per evitare di addormentarsi durante la giornata. Secondo alcune ricerche corrisponderebbe quasi a 20 caffè, aumentando in quantità esponenziali la caffeina presente nel corpo. Questo porta, logicamente, ad un dimezzamento del bisogno di sonno e quindi ad una maggior produzione sia dal punto di vista lavorativo e scolastico. Gli effetti collaterali sembrano proporsi solo con un utilizzo prolungato del medicinale che può portare anche ad un abbassamento delle difese immunitarie.

Dopo aver scoperto grazie a Cocainorso l'effetto che la droga può avere sugli orsi, con Limitless ci si ispirò a questo tipo di "droga intelligente" per non sentire la fatica e lo stress della vita di tutti i giorni. Il medicinale, realmente esistente, è stato acquistato dall'esercito britannico per assicurarsi che i propri soldati rimanessero svegli per oltre 40 ore. Grazie ad una inchiesta del Daily Mail si è arrivati alla conclusione che siano stati acquistate oltre 12mila dosi solo per motivazioni militari legati alla resistenza al sonno dei soldati.

La lavorazione del film avvenne prevalentemente a Philadelphia, città natale del suo protagonista. Questo perchè durante le riprese di Limitless il padre di Bradley Cooper era in fin di vita per un cancro in stato terminale. L'attore accettò il ruolo per assistere il padre e stargli il più vicino possibile. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!