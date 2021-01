Limitless, Bradley Cooper e il padre in fin di vita: ecco perché l'attore accettò il film

Il mestiere dell'attore non è sempre tutto rose e fiori: prender parte alle grandi produzioni hollywoodiane vuol dire anche fare dei sacrifici, ad esempio quello di star lontani dai propri cari per tempi che, alle volte, possono prolungarsi parecchio o interessare periodi delicati. Un esempio è quanto accaduto a Bradley Cooper con Limitless.

Durante il periodo in cui prese il via la produzione del film sull'ormai celebre pillola capace di farci sfruttare il 100% del nostro cervello, infatti, la star di Una Notte da Leoni e American Hustle stava vivendo un periodo decisamente poco felice: suo padre, malato di cancro in fase terminale, era infatti ormai in fin di vita e Cooper, comprensibilmente, non se la sarebbe sentita di lasciarlo a sé stesso rischiando di trovarsi lontano da lui durante le sue ultime ore di vita.

Il nostro era dunque sul punto di rifiutare quello che si sarebbe poi rivelato uno dei suoi film di maggior successo, ma accettò in seguitò ad una rassicurazione: il film sarebbe infatti stato girato a Philadelphia, facendo sì che Cooper potesse andare a prendersi cura del padre ogni volta che fosse stato necessario. Una coincidenza decisamente fortuita, dunque, che permise all'attore di affrontare sicuramente con maggior serenità un periodo tutt'altro che facile della sua vita.