Limbo, ecco il nuovo film di Alejandro Iñárritu: è il primo dopo Revenant con DiCaprio

Dopo aver annunciato nei mesi scorsi il restauro di Amores Perros, Alejandro González Iñárritu è finalmente al lavoro a un nuovo film, il primo dopo Revenant del 2015. Stando a quanto riporta il Los Angeles Times, il regista messicano è attualmente impegnato nella produzione di un nuovo lungometraggio, il cui titolo provvisorio è Limbo.

Si tratta, secondo il quotidiano, di una "produzione colossale", che esplorerà "la modernità politica e sociale del Messico". Iñárritu, che nel 2019 è stato presidente della giuria al Festival di Cannes, ha scritto anche la sceneggiatura del film, che sarà il primo girato interamente a Città del Messico dopo Amores Perros, che nel 2000 segnò il suo debutto alla regia.

I dettagli della trama di Limbo non sono ancora noti. Quello che è stato annunciato è che il protagonista sarà Daniel Giménez Cacho, visto anche in La mala educación di Pedro Almodóvar, mentre il direttore della fotografia è Darius Khondji (Seven, Uncut Gems). Per la prima volta, quindi, Alejandro González Iñárritu non lavorerà con Rodrigo Prieto o con Emmanuel Lubezki, che vinse due Oscar per la fotografia con Birdman e Revenat.

La scenografia è invece a cura di Eugenio Caballero, vincitore di un Oscar per Il Labirinto del Fauno di Guillermo Del Toro.

In una delle scene girate finora, il Los Angeles Times descrive Daniel Giménez Cacho che, "apparentemente in stato confusionale, cammina tra persone sdraiate a terra".