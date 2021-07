Limbo, nuovi dettagli sul prossimo e atteso film di Alejandro Gonzalez Inarritu

Attorno al nuovo e attesissimo lungometraggio di Alejandro Gonzalez Inarritu è calata da tempo una folta nube di mistero circa il contenuto della trama, ma è in queste ultime ore che sembra che qualcosa si stia diradando su Limbo, questo apparentemente il titolo ufficiale del prossimo film del regista di The Revenant con Leonardo DiCaprio.

A riportare i primi dettagli della storia è l'outlet messicano El Universal (tradotto in inglese da The Film Stage), che condividendo delle foto dal set (che potete vedere qui) ha infarcito l'articolo con le primissime curiosità sul racconto dell'ultima fatica di Inarritu, che torna dietro la macchina da presa a distanza di 6 anni da The Revenant.



Intitolato come dicevamo Limbo, si dice che il film includerà degli elementi di battaglie combattute durante la guerra massicano-americana, eventi storici che raramente sono stati esplorati nei moderni o più recenti progetti hollywoodiani. Nelle foto dal set è possibile ammirare una replica del famoso castello di Chapultepec, luogo di una battaglia campale nel 1847, uno scontro chiave durante la guerra. Tuttavia secondo Film Stage questi elementi potrebbero riguardare dei salti temporali e flashback, dato che ulteriori foto dal set rivelerebbero un'ambientazione attuale o più moderna.



Nel cast del film dovremmo trovare tra gli altri anche Daniel Gimenez Cacho, Leonardo Alonso e Andres Almeida.