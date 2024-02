Lily Wachowsky torna dopo Matrix 4: il film sarà un dramma queer

Dopo aver lasciato The Matrix Resurrection, Lilly Wachowski fa il esordio alla regia senza la sorella Lana.

Lilly dirigerà una commedia queer intitolata "Trash Mountain" con una sceneggiatura scritta da Caleb Hearon e Ruby Caster. Colin Trevorrow sarà il produttore insieme a Eddie Vaisman e Julia Lebedev. Questa è la sinossi ufficiale: "Trash Mountain segue la storia di un uomo gay di Chicago di vent'anni che deve ritornare nella Missouri rurale per affrontare la morte del padre - un accumulatore seriale che ha lasciato la casa piena di oggetti, alcuni di valore e altri no, da selezionare".

"Quando il mio amico Caleb Hearon mi ha mandato "Trash Mountain", l'opportunità di dirigerlo mi si è presentata davanti agli occhi. È così bello, triste e divertente! Le storie e la rappresentazione queer sono di vitale importanza in questo momento in cui veniamo spinti ulteriormente ai margini. I nostri fantastici sceneggiatori, Caleb e Ruby, sono un faro nella notte" ha dichiarato Lilly Wachowski. La regista di recente ha parlato di come lo stesso Matrix è in realtà un'allegoria transgender: "Esistono due realtà: una è l'esistenza che conduciamo ogni giorno, l'altra è nascosta. Sono felice che oggi sia emersa l'intenzione originale. All'epoca il mondo non era pronto".