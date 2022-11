Lily-Rose Depp, Vittoria Ceretti l'attacca per nepotismo: 'ammetti il punto di partenza'

Con il fine del processo di Johnny Depp e Amber Heard, la famiglia Depp non è mai stata così sotto i riflettori. Figlia di due grandi nomi dell'industria, Lily-Rose a soli 22 anni è una delle attrici-modelle più conosciute al mondo. La risposta alle accuse di nepotismo avanzate dalla Depp hanno fatto infuriare la modella Vittoria Ceretti.

In un'intervista per Elle, Lily-Rose ha affermato che: "E' strano per me ridurre qualcuno all'idea che sono dove sono solo grazie ai loro predecessori. Non ha alcun senso. Se qualcuno ha la mamma dottore o un padre dottore, e il figlio diventa dottore, non vai a dire 'Beh, sei un dottore solo perché tuo padre è un dottore', ma 'No, ho studiato medicina e ho fatto tirocini'". Tra l'altro, la modella ha anche parlato di com'è stato crescere con papà Johnny e mamma Paradis, descrivendo i genitori come molto severi e sempre pronti a lasciarla indipendente.

Tali dichiarazioni hanno fatto infuriare Vittoria Ceretti, modella italiana di soli 24 anni che vanta una carriera davvero strabiliante: "Sì, capisco tutto il discorso 'Sono qui e lavoro sodo'. Ma mi piacerebbe davvero vedere se avresti resistito durante i primi 5 anni della mia carriera. Non solo essere rifiutata, perché so che hai avuto un'esperienza del genere e la tua storiella strappalacrime (anche se alla fine puoi sempre piangere sul divano di tuo padre nella tua villa a Malibu), ma anche non essere in grado di pagare il viaggio di ritorno alla tua famiglia?"

La modella continua così : "aspettare ore per un fitting/casting solo per poi vedere una figlia di celebrità passarti avanti, dal suo posto riscaldato della sua Mercedes con il suo/la sua autista e il suo amico/a/assistente/agente che si prende cura della sua salute mentale???? Non hai una str*****o d'idea di cosa voglia dire combattere per farti rispettare. CI VOGLIONO ANNI. Invece tu il rispetto ce l'hai dal primissimo giorno."

In sostanza, la modella italiana non sopporta "sentirsi paragonata a lei, perché Victoria Pedretti non è nata su un cuscino comodo su una vista spettacolare. Conclude dicendo: "So che non è colpa tua, ma per favore, apprezza e riconosci il tuo punto di partenza".