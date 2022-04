Lily-Rose Depp, Hoyeon e Renate Reinsve saranno in 'The Governesses' di Joe Talbot

Lily-Rose Depp, Renate Reinsve e la star di Squid Game Hoyeon, da poco entrata nel cast di Disclaimer, sono entrate a far parte del secondo film di Joe Talbot "The Governesses" per A24.

Il regista, che tornerà dietro la macchina da presa dopo il suo film di debutto del 2019 "The Last Black Man in San Francisco" si occuperà anche della sceneggiatura, basata sull'omonimo romanzo di Anne Serre del 1992, insieme alla poetessa/scrittrice Olivia Gatwood.

Oggi, A24 ha annunciato il cast principale della pellicola, composto da Lily-Rose Depp, che sarà nella serie HBO The Idol, Hoyeon e Renate Reinsve ("The Worst Person in the World").

The Governesses racconterà le vicende di tre governanti ribelli che sconvolgeranno la famiglia per la quale lavorano, ispirando le menti dei ragazzi affidati alle loro cure e che abbandoneranno i propri impegni per delle avventure erotiche. Il film sarà girato in Spagna.

Ed Guiney e Andrew Lowe di Element Pictures produrranno la pellicola con Rob Richert di Talbot's Longshot Features e Angus Lamont. BBC Film svilupperà il progetto insieme ad A24, che gestirà anche la distribuzione del film.

