Lily-Rose Depp compie 23 anni, il ricordo di Johnny Depp: 'A 7 anni rischiai di perderla'

In questi giorni in cui il nome di Johnny Depp è sulla bocca di tutti a causa del processo ad Amber Heard, speriamo che la star di Pirati dei Caraibi possa trovare tempo e voglia di godersi un sereno anniversario in famiglia: proprio oggi, infatti, la figlia Lily-Rose Depp spegne le sue prime 23 candeline.

Nata il 27 maggio del 1999 dall'unione tra il già citato Johnny Depp e la cantante e attrice Vanessa Paradis, Lily Rose ha già una carriera avviata nel mondo del cinema e non è certo un volto sconosciuto a fan e media: non tutti, però, conoscono la storia di quelle drammatiche ore in cui si temette per la sua giovanissima vita.

"Con lei sono molto protettivo perché ho già rischiato di perderla una volta. Aveva 7 anni e un'infezione la portò a rischiare la vita. Era il periodo in cui ero a Londra per girare Sweeney Todd, in ospedale ci dissero che non era certo che riuscisse a sopravvivere. Per nove giorni restammo seduti accanto al suo letto e non muovemmo fino a quando non fu fuori pericolo. È stato il periodo più buio della mia vita. Lei mi dice tutto e siamo super in sintonia, sono molto orgoglioso del nostro rapporto. Non mi importa quanto crescerà, io non smetterò mai di preoccuparmi per lei. Ha la testa sulle spalle, mi fido, conduce una vita responsabile, ma arriverà mai il giorno in cui spegnerò la luce" furono le parole di Johnny Depp al riguardo.

Speriamo, dunque, che questo compleanno possa concedere alla famiglia Depp un attimo di respiro nel mezzo di questa bufera: recentemente, intanto, proprio Lily-Rose Depp parlò del rapporto con i genitori Johnny Depp e Vanessa Paradis.