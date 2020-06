Lily James, svelato il prossimo film della meravigliosa star di Baby Driver e Yesterday

Lily James, star di Baby Driver e Yesterday divenuta famosa sul grande schermo grazie al ruolo da protagonista nel remake live-action della Disney Cenerentola, ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico.

Trattasi di Peggy Jo, che sarà diretto da Phillip Noyce, regista australiano noto per la regia di Giochi di Potere, Il Collezionista di Ossa e Salt: il film è vagamente basato sulla storia vera della vita della texana Peggy Jo Tallas, che iniziò a rapinare banche travestita da uomo. La sceneggiatura sarà adattato per lo schermo dallo scrittore di Appaloosa Robert Knott, e sarà girato in varie location degli Stati Uniti del sud.

La sinossi recita: "Peggy Jo (James) è una persona meravigliosa, incline a perdersi romanticamente in libri e film; tuttavia non è il tipo di persona che permette alla vita e alle persone di avere la meglio su di lei, e quando scopre che il suo ultimo fidanzato in realtà è sposato con una sua collega impiegata di banca, Peggy decide di prendere in mano la situazione derubando la sua banca travestita da uomo con una grande barba e un cappello da cowboy. Ispirata dal suo amore per le storie di Butch Cassidy e Sundance Kid, e desiderosa di aiutare finanziariamente la sua famiglia in difficoltà, Peggy Jo dopo la prima rapina ci prende gusto e diventa una vera e propria fuorilegge nascosta dietro all'alter-ego 'Cowboy Bob', che lentamente attirerà l'attenzione dell'agente dell'FBI Bishop."

Il produttore Simon Brooks ha commentato: "Ho cercato di girare un film con Phillip Noyce per anni e Peggy Jo finalmente ci darà la possibilità di lavorare insieme. È una grande storia emotiva ed emozionante che catturerà il pubblico di tutto il mondo.”

