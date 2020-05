Lily James, ritorno di fiamma con Matt Smith: i due attori stanno di nuovo insieme

La rottura tra Lily James e Matt Smith aveva spezzato il cuore a un po' di fan, lo scorso dicembre: i due attori, che si frequentavano ormai da ben cinque anni, decisero infatti di dividere le loro strade per motivi che molti non condivisero.

Alla base della fine della relazione tra la star di Baby Driver e l'ex-Doctor Who ci fu infatti il progressivo intensificarsi dei loro impegni: le carriere di entrambi avevano infatti portato James e Smith ad avere pochissimo tempo da trascorrere insieme, con conseguenze prevedibili in termini di insoddisfazione reciproca e incomprensioni di sorta (Lily James, lo scorso ottobre, mancò addirittura al 37esimo compleanno dell'allora fidanzato).

Di tempo, però, in questi tempi di quarantena ce n'è stato un bel po'! E così sembra proprio che l'emergenza coronavirus abbia in qualche modo fatto bene a Lily e Matt, che stando alle ultime indiscrezioni avrebbero sfruttato l'occasione per riavvicinarsi e riprendere la loro relazione dal punto in cui si era interrotta ormai quasi sei mesi fa.

Non possiamo che sperare, dunque, che il sereno sia tornato in modo permanente e che non sia destinato a scomparire nuovamente una volta passata l'emergenza! A proposito di Lily James, intanto, qui trovate la nostra recensione di Baby Driver, senza dubbio una delle migliori prove dell'attrice di Cenerentola e Mamma Mia! Ci Risiamo.