Lily James non nega le voci sulla relazione con Chris Evans: ecco cosa ha detto

Mentre in questi giorni è possibile visionare il suo ultimo film, Rebecca, su Netflix, all'attrice protagonista Lily James è stato chiesto della sua presunta relazione o flirt con l'attore Chris Evans, ma la risposta di questa è stata piuttosto timida e non ha assolutamente negato il fatto. Intanto le carriere di entrambi procedono bene...

Nel corso della campagna promozionale a favore di Rebecca, il remake del classico hitchcockiano diretto da Ben Whealtey per Netflix, Lily James è stata infatti incalzata sulla sua presunta relazione con Chris Evans, il mitico Captain America dei Marvel Studios. Anche se non ha confermato la cosa ai giornalisti presenti, la James non ha però negato nulla limitandosi a un blando "No comment".

"Non potrei mai confessare di star infrangendo le leggi, sapete". Ricordiamo che Lily James e Chris Evans sono stati paparazzati più volte insieme e in diverse occasioni: i due sono infatti stati visti al rientro da una festa nello stesso hotel, ma a suscitare la curiosità dei paparazzi e dei fan è stato il fatto che siano entrati separatamente, come a voler evitare di alimentare voci di qualche tipo. Inutile dire che l'effetto sia stato praticamente l'opposto di quello desiderato.

Vedremo se ci saranno evoluzioni nella cosa: siamo certi, comunque, che buona parte dei fan dei due apprezzerà non poco questa eventuale nuova coppia made in Hollywood. Situazione sentimentale a parte, intanto, vediamo quale sarà il prossimo film di Lily James.

Su questa pagina potete leggere comunque la nostra recensione di Rebecca, generalmente non accolto benissimo dalla critica internazionale, specialmente per via del paragone ingombrante con il film di Alfred Hitchcock.