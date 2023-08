Lily James vi farà innamorare in questa nuova commedia in arrivo in prima tv su Sky Cinema

Sky Cinema sta proponendo diversi film perfetti per le persone romantiche, e nei prossimi giorni ne debutterà in prima tv assoluta anche un altro con protagonista Lily James.

Stiamo parlando di What’s Love?, commedia romantica multiculturale del regista indiano Shekhar Kapur presentata alla Festa del Cinema di Roma 2022, dove ha ricevuto il Premio Ugo Tognazzi alla Miglior commedia: il film sarà in programmazione da lunedì 7 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 anche su Sky Cinema Romance, ma anche in streaming su NOW e disponibile on demand.

Con una sceneggiatura firmata da Jemima Khan, che del film è anche produttrice con Nicky Kentish Barnes, Tim Bevan e Eric Fellner, la commedia vede proatgonisti Lily James, Emma Thompson e Shazad Latif, in una storia che gioca sul confronto tra culture diverse e riflette sulle relazioni e sui concetti di amore e intimità: due amici d’infanzia alla soglia dei trent’anni devono fare i conti con le tradizioni culturali delle loro famiglie, anche e soprattutto in tema di amore, con Zoe (Lily James) alle prese con le richieste dell’eccentrica madre Cath (Emma Thompson) e con gli appuntamenti online, mentre Kazim (Shazad Latif) è spinto dai genitori verso un matrimonio combinato. Entrambi dovranno trovare la via giusta per ascoltare il proprio cuore.

