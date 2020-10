Lily James, flirt con Dominic West? A Roma i due attori sorpresi in atteggiamenti intimi

La vita privata di Lily James è stata parecchio chiacchierata negli ultimi mesi: qualche tempo fa la star di Mamma Mia! Ci Risiamo e Cenerentola era stata vista in compagnia dell'ex-Captain America Chris Evans, mentre risale a questi ultimi giorni la notizia di una possibile storia clandestina con Dominic West.

I due attori hanno avuto modo di conoscersi e frequentarsi sul set di The Pursuit of Love, serie Amazon la cui produzione ha preso il via a inizio anno per poi interrompersi momentaneamente a causa dell'emergenza coronavirus.

Le problematiche inerenti al lavoro non hanno però eccessivamente ostacolato le interazioni tra i due, che nei giorni scorsi sarebbero stati pizzicati a cena a Roma e, proprio in quell'occasione, colti in flagrante durante un bacio. Una situazione decisamente scomoda per West, sposato e con 4 figli: "Penso che le donne dovrebbero essere più indulgenti in fatto di tradimenti. Lo penso davvero. È stupido cacciare qualcuno per una scappatella" aveva dichiarato l'attore qualche tempo fa.

Questo 2020 è stato decisamente intenso per Lily James dal punto di vista sentimentale: inizialmente per l'attrice si era parlato di un riavvicinamento con il suo ex Matt Smith, a cui seguì il presunto flirt con Chris Evans. Tornando a parlare di lavoro, invece, ecco le prime foto di Rebecca, il film con Lily James prossimo all'esordio su Netflix.