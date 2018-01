Lily James è Donna da giovane nel primo trailer italiano di Mamma Mia! Ci risiamo

Il successo planetario del primo lungometraggio ispirato all’omonimo musical si è tradotto in una nuova divertente avventura musicale il cuiin lingua italiana è da poco arrivato online.

Il video anticipa in linea generale il filo narrativo che la storia seguirà nel corso della pellicola. Sulle note che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo già diversi anni fa, Mamma Mia! Ci risiamo promette nuove avventure che scandaglieranno i rapporti che legano i protagonisti. Il film, andando avanti e indietro nel tempo per mostrare come le relazioni forgiate nel passato risuonano nel presente, vede Lily James interpretare il ruolo di Donna da giovane.



Scritto e diretto da Ol Parker (Ritorno al Marigold Hotel), il secondo capitolo della commedia musicale, basata sulle musiche del famoso storico gruppo svedese degli ABBA, ritrova gli interpreti che in tanti abbiamo amato nel film uscito nelle sale nel 2008 e al contempo lascia spazio a diversi volti noti dello schermo. Nel cast figurano Meryl Streep (Donna), Pierce Brosnan (Sam), Colin Firth (Harry), Stellan Skarsgård (Bill), Julie Walters (Rosie), Dominic Cooper (Sky), Amanda Seyfried (Sophie), Christine Baranski (Tanya), Lily James (Donna da giovane), Josh Dylan (Bill da giovane), Hugh Skinner (Harry da giovane), Jeremy Irvine (Sam da giovane), Alexa Davies (Rosie da giovane), Jessica Keenan Wynn (Tanya da giovane), Andy Garcia (Fernando) e Cher (Ruby Sheridan).

In Italia Mamma Mia! Ci risiamo verrà distribuito nelle sale cinematografiche dalla Universal Pictures il 6 settembre.