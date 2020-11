Lily James e Dominic West: i due si conoscevano prima del romantico weekend romano

È ormai passato più di un mese dal romantico weekend capitolino di Lily James e Dominic West, lo stesso che fatto scandalo a causa del matrimonio di lui, quasi finito per colpa di questa scappatella, e lo stessa attrice ha però rivelato di recente di conoscere il collega da molto tempo, molto prima di The Pursuit of Love.

Parlando col Guardian, infatti, la James ha rivelato: "Lo conosco da molto tempo. Nel film è un brillante zio Matthew, un personaggio molto tipico e un po' pazzo".



Nelle foto scandalo i due stavano ovviamente provando "in esterna" per la riprese, ma erano impegnati in momenti intimi, immortalati dai paparazzi capitolini e non solo. Le foto della scappatella di West con la James hanno immediatamente fatto il giro del mondo, arrivando alla fine sotto gli occhi della FitzGerald, su cui una sua cara amica ha confessato al DailyMail:



"Catherine è devastata. Sono andata a casa sua per parlarne e mi ha detto di aver provato a discuterne con Dominic ma lui non risponde alle sue chiamate. Lei è completamente scioccata, non aveva idea di cose stesse succedendo. È stato un fulmine a ciel sereno dato che pensava di essere in un matrimonio leale e tranquillo, anche se adesso è probabilmente tutto finito. Certo, dovranno parlare, ma lei è sfinita ormai".



Negli scorsi giorni e dopo la pubblicazione delle foto, la FitzGerald si è fatta poi fotografare al fianco del marito, come a dire "pericolo passato", ma sono diversi i testimoni che continuano ad affermare quanta chimica ci fosse tra West e la James.

