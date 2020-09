Lily James e Ben Stiller, i due attori pronti a entrare nel cast della commedia Lockdown

Nella giornata di mercoledì gli AGC Studios hanno annunciato la commedia Lockdown, diretta da Doug Liman e interpretata da Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor. Altri due importanti attori, Lily James e Ben Stiller, sono in trattative avanzate per entrare nel cast del film, la cui produzione è attualmente in corso a Londra.

La pandemia di Covid-19, come si intuisce fin dal titolo, fa da sfondo alle vicende del film, ed è inutile dire che Liman sta girando rispettando rigorosamente tutti i protocolli di sicurezza. Lockdown, descritto come a metà strada tra la commedia romantica e l'heist movie, è incentrato sui personaggi di Linda (Hathaway) e Paxton (Ejiofor), una coppia in crisi che cerca di mettere da parte i problemi per tentare una rischiosa rapina di gioielli nei grandi magazzini Harrods.

La sceneggiatura è scritta da Steven Knight, e il film è prodotto da P.J. van Sandwijk di Storyteller Productions insieme a Alison Winter e Michael Lesslie. I produttori esecutivi sono Stuart Ford e Miguel Palos di AGC.

Sono in trattative per unirsi al cast di supporto di Lockdown, tra gli altri, anche Stephen Merchant (Jojo Rabbit), Dulé Hill (Black Monday), Jazmyn Simon (Ballers) e Mark Gatiss (La Favorita).

Tra gli ultimi lavori di Lily James c'è Yesterday (qui la nostra recensione), mentre tra i prossimi progetti di Ben Stiller c'è l'adattamento di un racconto di Stephen King.