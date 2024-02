Lily Gladstone fa la storia ai SAG: è la prima nativa-americana a vincere il premio

La corsa all'Oscar tra Lily Gladstone e Emma Stone ha improvvisamente svoltato in direzione della star di Killers of the flower moon, che in queste ore ha fatto la storia ai SAG Awards diventando la prima attrice nativo-americana a trionfare in questa competizione.

Come vi abbiamo raccontato questa mattina, Oppenheimer ha stravinto anche ai SAG Awards ma quella che sarà probabilmente la categoria più combattuta agli Oscar 2024, ovvero la miglior attrice protagonista, un po' a sorpresa ha visto Lily Gladstone di Killers of the flower moon superare Emma Stone di Povere creature, dopo che quest'ultima aveva trionfato recentemente ai BAFTA e ai Critics' Choice Awards.

"Questo è stato un anno difficile per tutti noi. Sia quelli che sono in questa stanza, sia quelli che non ci sono" ha detto Lily Gladstone durante il suo discorso: “Essere qui è già una vittoria, poter fare questo lavoro è la nostra grande vittoria, la vittoria di noi tutti. La vittoria è andare a lavorare su un set. La vittoria è poter raccontare le storie che vogliamo raccontare. La vittoria è provare a portare empatia in un mondo che sembra averne così tanto bisogno. È così facile prendere le distanze da qualcosa, chiudersi, smettere di provare sentimenti, ma tutti noi attori continuiamo coraggiosamente a provare sentimenti e umanizzare le persone, continuiamo a raccontare le storie che devono essere raccontate".

