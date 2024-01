Lily Gladstone fa la storia agli Oscar: è la prima nativa candidata come miglior attrice

Tra le nomination agli Oscar 2024, appena uscite, spicca quella di Lily Gladstone come “Miglior attrice protagonista”, ufficialmente entrata nella storia dei premi Oscar.

L’attrice protagonista in Killers of the Flower Moon, la nuova opera del leggendario regista Martin Scorsese, è la prima nativa americana a essere nominata nella categoria “miglior attrice protagonista”, un traguardo storico per Lily Gladstone. Killers of the flower moon ha ricevuto altre nomination ai Premi Oscar 2024, tra cui miglior film, miglior regia, miglior attore non protagonista a Robert De Niro, miglior montaggio, miglior fotografia, miglior scenografia, migliori costumi, miglior colonna sonora originale e miglior canzone originale.

L’attrice era già precedentemente entrata nella storia dei Golden Globes poiché prima vincitrice nativa americana nella categoria “migliore attrice in un film drammatico”, queste le sue parole per l’occasione: “In questo settore, gli attori nativi erano soliti pronunciare le loro battute in inglese e poi i tecnici del suono le riproponevano al contrario per realizzare le lingue native sulla macchina da presa. Questo è un riconoscimento storico e non appartiene solo a me. Lo tengo in mano in questo momento e lo tengo insieme a tutte le mie bellissime sorelle del film.”

