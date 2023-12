Lily Gladstone regina di Hollywood: con Killers of the Flower Moon fa la storia del cinema

Dopo l'annuncio delle nomination ufficiali dei Golden Globes 2024, dobbiamo certificare il record stabilito da Lily Gladstone, co-protagonista del nuovo kolossal co-scritto e diretto da Martin Scorsese.

L'attrice, infatti, con la sua nomination ha fatto la storia del cinema, diventando la prima donna indigena candidata nella categoria miglior attrice per un film drammatico ai Golden Globes: il risultato segue le orme di Irene Bedard, che nel 1994 diventò la prima donna nativa americana a ottenere una nomination come miglior attrice in un film tv per Lakota Woman: Siege at Wounded Knee, contendente per la categoria Miglior interpretazione di un'attrice in una miniserie, una serie antologica o un film realizzato per la televisione.

Nella sua categoria, che probabilmente rispecchierà anche le migliori attrici degli Oscar 2024, Lily Gladstone ai prossimi Golden Globes dovrà vedersela con Annette Bening (Nyad), Sandra Hüller (Anatomy of a Fall), Greta Lee (Past Lives), Carey Mulligan (Maestro) e Cailee Spaeny (Priscilla).

In totale, Killers of the flower moon ha ottenuto sette nomination, inclusa quella per la categoria Miglior film drammatico. Il film, distribuito al cinema da 01 Distribution, arriverà in streaming in esclusiva sulla piattaforma Apple TV+, mentre per gli amanti dell'home-video fisico ricordiamo che Eagle Pictures ha annunciato che il bluray 4K di Killers of the flower moon uscirà a gennaio 2024.