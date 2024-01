Lily Gladstone è la prima nativa candidata all'Oscar: 'Perchè ci è voluto così tanto?'

Lily Gladstone è stata nominata agli Oscarcome miglior attrice protagonista per la sua performance in Killers of the flower moon, ultimo film di Martin Scorsese. Gladstone è la prima attrice nativa americana ad essere candidata agli Oscar. "So che non sarà l'ultima" ha dichiarato subito dopo la candidatura a Deadline.

Gladstone ha ricevuto la notizia della nomination nella riserva Osage, una scelta intenzionale da parte dell'attrice: "Sentivo di voler essere il più vicina possibile a Mollie" ha dichiarato. Mollie Burkhart è il personaggio interpretato da Gladstone nel film di Scorsese (che è appena diventato il regista vivente con più nomination agli Oscar). Mollie è una ricca donna Osage, moglie dell'Ernest interpretato da Leonardo DiCaprio. Pur dichiarandosi "molto onorata" per la candidatura, si è anche interrogata sull'assenza di attrici native americane nella storia degli Oscar: "Perchè sono la prima? Perchè ci è voluto così tanto tempo affinchè io fossi la prima nativa americana? La maggior parte dei film presenti in queste categorie sono girati su terre nordamericane appartenenti ai nativi, eppure ci è voluto così tanto".

L'interprete di Mollie spera che questo risultato storico "sia di ispirazione per le altre giovani attrici Native, già entusiaste per il fatto che questo film sia uscito e per i risultati ottenuti ai Golden Globes". Gladstone si è anche espressa sul futuro della sua carriera e sulla possibilità di lavorare dietro la macchina da presa: "Sento che a un certo punto della mia vita, sarà una progressione abbastanza naturale. Sono stata sempre un'attrice incredibilmente collaborativa e ogni volta che ho lavorato con un regista-attore, è stato impareggiabile. Marty è un attore fantastico e questo lo rende un regista fantastico per gli attori. Quindi mi ci vedo in quel ruolo".