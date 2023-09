Lily Gladstone di Killers of the Flower Moon attacca Yellowstone: 'Una serie delirante'

Mentre Yellowstone affronta il dramma dell'addio di Kevin Costner, la serie creata da Taylor Sheridan viene letteralmente colpita mentre è a terra da Lily Gladstone, co-protagonista di Killers of the Flower Moon.

La star nativa americana, che sarà vista ad ottobre nel nuovo film di Martin Scorsese al fianco di Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, ha condannato la glorificazione del West americano all'interno dell'industria cinematografica e televisiva di Hollywood, prendendosela in particolare con Yellowstone e arrivando a definirla "delirante e deplorevole". Come riportato da Variety, Lily Gladstone ha criticato specificamente la rappresentazione del West ritratta in Yellowstone, specificando però che la colpa non è in alcun modo dei tanti attori nativi americani che recitano nella serie.

"Non voglio offendere i tanti attori meravigliosi che lavorano in quella serie" ha detto l'attrice. "Io stessa ho fatto un'audizione diverse volte. Questa però è la rappresentazione che abbiamo avuto." Al contrario, l'attrice ha apprezzato il lavoro di Scorsese in Killers of the Flower Moon, e come il film ha rappresentato la Osage Nation: "Tutto funziona meglio quando permetti ai diretti interessati di prendere parte al processo creativo" ha detto la Gladstone, in riferimento al fatto che Scorsese e il suo team hanno lavorato fianco a fianco con i nativi americani per ricostruire la storia vera degli omicidi di Osage. "È stato molto piacevole il modo in cui la produzione ha coinvolto la comunità della Osage Nation: il film originale che Scorsese aveva in mente è cambiato molto man mano che la comunità si abituava alla nostra presenza e veniva integrata nel processo creativo. È diventato un film più autentico e quindi migliore."

Per altri contenuti guardate i nuovi poster di Killers of the Flower Moon.