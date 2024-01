Lily Gladstone, nuovo film con Martin Scorsese dopo Killers of the flower moon

Lily Gladstone è diventata la prima nativa americana nominata agli Oscar grazie a Killers of the flower moon di Martin Scorsese, ma quale sarà il prossimo film dell'attrice?

Il The Hollywood Reporter ha confermato che Lilly Gladstone sarà la protagonista di The Memory Police, adattamento dell'acclamato romanzo di fantascienza del 1994 di Yoko Ogawa. Reed Morano, che ha diretto diversi episodi della serie tv The Handmaid's Tale e il film indipendente I Think We're Alone Now, dirigerà il film, con una storia dai toni alla Franz Kafka e George Orwell che sarà opportunamente scritta da Charlie Kaufman, l'autore di opere sconvolgenti come Being John Malkovich e Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Martin Scorsese sarà il produttore, con l'attrice che tornerà dunque a collaborare con il regista di Killers of the flower moon dopo il grande successo ottenuto con il film targato Apple TV+.

Il romanzo di Ogawa è una parabola sociale ambientata su un’isola senza nome al largo di una costa senza nome dove la maggioranza dei residenti dell’isola è soggetta ad amnesia collettiva imposta da un'organizzazione chiamata The Memory Police. Pubblicato originariamente nel 1994, il libro è stato finalista al National Book Award, all'International Booker Price e al World Fantasy Award.

