Lily Gladstone, 3 film da recuperare con la rivale di Emma Stone agli Oscar 2024

Lily Gladstone non ha portato a casa l'Oscar come miglior attrice protagonista, ma ciò non ha smorzato l'entusiasmo dell'attrice che entra di diritto nella storia degli Academy come prima nativa candidata nella categoria. Gladstone ha percepito "tanto amore intorno a lei" e questo è stato sufficiente.

La star di Killers of the Flower Moon ha saputo conquistare le proprie vittorie durante la stagione dei premi grazie a un'interpretazione toccante e decisa nel western di Martin Scorsese rivelandosi una gradita sorpresa. Fino all'uscita della pellicola Apple TV+, erano in pochi a conoscere e apprezzare l'attrice che adesso ha le porte di Hollywood totalmente spalancate. Decisa a continuare la collaborazione con Scorsese, nei piani di Lily Gladstone c'è già un nuovo film, lo scifi dal titolo The Memory Police ma prima di proiettarci al futuro, diamo un attimo uno sguardo al passato: se volete recuperare le altre performance dell'attrice, non potete perdervi Fancy Dance di Erica Tremblay. Debutto alla regia di Tremblay, nella pellicola Gladstone interpreta Jax, una giovane donna che vive nella riserva di Seneca-Cayuga con la nipote Roki dopo che la madre di quest'ultima è misteriosamente scomparsa. Jax impiega tutte le sue forze alla ricerca della sorella per ridare una madre a Roki. Il toccante dramma ha totalizzato un punteggio del 97% di gradimento su Rotten Tomatoes.

L'interpretazione di Gladstone è altrettanto potente in The Unknow Country che è valso all'attrice la vittoria ai Gotham Independent Film Award: la critica non ha potuto che elogiare Gladstone nel ruolo di Tana, una donna appena colpita da un lutto che intraprende un viaggio in solitaria nel Midwest americano. Infine se volete scoprire il percorso dell'attrice è fondamentale concedervi la visione di Certain Women, diretto da Kelly Reichardt, che esplora le vite di quattro donne del Montana tra sogni e sfide quotidiane: nella pellicola, Lily Gladstone interpreta il ruolo di Jamie, una giovane allevatrice che sviluppa un'ossessione per un'avvocatessa interpretata da Kristen Stewart.

