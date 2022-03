Lily Collins insieme al padre, Phil Collins, al suo ultimo concerto nei Genesis

Sono queste, le vere scoperte che potrebbero lasciarvi scioccati. Sia il fatto, casomai ve lo foste persi, che Lily Collins sia figlia dello storico cantautore e batterista Phil Collins. Sia che il padre, dopo aver militato per anni nei Genesis, deve ora dire addio al gruppo per il peggioramento delle sue condizioni di salute.

Quando parliamo di vere scoperte che dovrebbero lasciare scioccati, ci riferiamo ovviamente all’assurda tendenza in cui è finito Christian Bale, sul quale gli utenti social hanno fatto d’improvviso una scoperta che, diciamolo pure, lascia il tempo che trova. Diverso il caso delle parentele nel mondo dello spettacolo. E pensare che di Nicolas Cage sappiamo da anni come sia il nipote di Francis Ford Coppola, nonostante abbia addirittura cambiato nome per farsi una carriera tutta sua. Invece, quando ci troviamo di fronte a cognomi uguali, pensiamo automaticamente a un caso di omonimia.

In questo caso, la protagonista è Lily Collins, che ha lavorato di recente alla seconda stagione di una serie Netflix particolarmente discussa: trovate qui la nostra recensione di Emily In Paris 2. Ma che è anche la figlia di Phil Collins, storico cantautore e batterista dei Genesis, arrivato ormai alla veneranda età di 71 anni. Per il pilastro discografico del secolo scorso però, è arrivato il momento di ritirarsi, dopo che il tour The Last Domino? ha riunito la band dopo 14 anni senza concerti. L’esibizione londinese del 26 marzo dovrebbe mettere la parola fine al tour e, di fatto, alla carriera di Collins nei Genesis.

A motivare l’abbandono le sue peggiorate condizioni di salute, che gli impediscono ormai (e gli hanno impedito) di suonare la batteria. Un infortunio alla colonna vertebrale e il diabete lo hanno costretto a cambiare i suoi spettacoli. Il leggendario batterista canta ora seduto per la maggior parte delle sue esibizioni. A sostituirlo alla batteria, in questo evento, il figlio Nic appena 20enne, anche se Collins ha fatto sapere al Guardian: “Naturalmente, la mia salute cambia le cose, fare lo show seduto cambia le cose. Ma in realtà ho scoperto che nei miei recenti tour da solista non si è messa in mezzo. Il pubblico stava ancora ascoltando e rispondendo con vigore. Non ci avrei messo la firma, ma è così che è andata”.

La figlia, dal canto suo, ha celebrato con orgoglio l’ultima esibizione del padre col suo storico gruppo: “Questa notte segna la fine di un'era. Aver assistito a questo ultimo spettacolo è stato davvero il ricordo di una vita e un evento che porterò nel mio cuore per sempre. Dire che sono infinitamente grata non renderebbe comunque giustizia. Tanto amore è stato lasciato su quel palco e una quantità ancora più grande condivisa tra un pubblico che non voleva che finisse. Grazie ai Genesis per i ricordi, grazie papà per essere stato una tale ispirazione e grazie a Nic per avermi reso la sorella più orgogliosa che ci sia. Cinquant’anni di canzoni dopo, ci saranno ancora nuove generazioni in più pronte a festeggiarti, anche molto dopo che questo tour sarà finito”.