Lily Collins, la Biancaneve di cui nessuno si ricorda quando si parla di Biancaneve

Stasera in tv torna in onda su Rai 1 a partire dalle 21:25 Biancaneve, adattamento cinematografico della celebre fiaba dei fratelli Grimm con protagonista Lily Collins.

Il film, spesso dimenticato quando si parla degli adattamenti recenti della fiaba resa immortale da Walt Disney, forse perché uscito originariamente nel 2012 in contemporanea con il ben più celebre Biancaneve e il cacciatore, è stato diretto da Tarsem Singh e vede nel cast anche Julia Roberts, Armie Hammer e Sean Bean.

La storia racconta di come, dopo la scomparsa dell'amato re del regno, la sua spietata moglie ha preso il controllo del regno tenendo la sua bellissima figliastra diciottenne, Biancaneve, nascosta nel palazzo. Ma quando la principessa attira l'attenzione di un affascinante e ricco principe in visita al palazzo, la gelosa regina bandisce la ragazza nella foresta. Accolta da una banda di nani ribelli ma di buon cuore, Biancaneve sboccia in una giovane donna coraggiosa determinata a salvare il regno di suo padre dalla regina, e con il supporto dei suoi nuovi amici entra in azione per reclamare il suo diritto di nascita e riconquistare il suo principe.

Biancaneve ottenne una nomination agli Oscar nella sezione dei migliori costumi e un aneddoto simpaticissimo riguarda gli abiti di Julia Roberts: durante le riprese, i suoi figli avevano preso l'abitudine di nascondersi sotto le sue gonne.

Per altre letture: tutti i segreti sugli abiti di Cenerentola