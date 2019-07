Lilttle Monsters: primo trailer ufficiale per la zombie comedy con Lupita Nyong'o

Dopo la clip di Little Monsters arrivata il mese scorso, Altitude Films ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale per la commedia horror che vedrà Lupita Nyong'o e Josh Gad alla prese con un'epidemia di zombie insieme ad un gruppo di bambini scatenati.

L'attrice premio oscar per la sua performance in 12 anni schiavo veste i panni di un'insegnate della scuola materna che porta la sua classe ad uno zoo per bambini che, per loro sfortuna, è situato nelle vicinanze di una base militare: quando un esperimento scatena un'orda di zombie, Miss Caroline dovrà cercare di salvare i suoi studenti insieme a Dave, zio di uno dei ragazzi, e all'alcolizzato protagonista di uno show per bambini interpretato da Josh Gad.

Come potete vedere all'interno della notizia, il red band trailer del film promette un'ottima dose di sangue, comicità e sopratutto tanti, tanti zombie. Il regista Abe Forsythe ha descritto Little Monsters come un "film della Pixar vietato ai minori".

Dopo il grande successo ottenuto alla scorsa edizione del Sundance Film Festival, la pellicola si prepara a debuttare nei cinema del Regno Unito il prossimo 15 novembre. I diritti americani del film sono stati acquisiti da Hulu e Neon, mentre al momento non abbiamo notizie sull'eventuale distribuzione italiana. Qui trovate una featurette con il regista.