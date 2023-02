Lilo & Stitch: Zach Galifianakis è la prima aggiunta al cast del live-action!

Inizia a prendere forma il cast del chiacchierato live action di Lilo & Stitch, rivisitazione dell'amato film d'animazione del 2002 scritto e diretto da Chris Sanders e Dean DeBlois. Diverso tempo dopo l'ultimo aggiornamento torniamo così a parlare della pellicola, che sembrerebbe così aver trovato la sua prima star.

Stiamo parlando di Zach Galifianakis, comico e attore statunitense noto al grande pubblico per la sua interpretazione di Alan Garner in Una Notte da Leoni. Il ruolo dell'attore non è stato rivelato. Secondo le ultime indiscrezioni, lo studio sarebbe ora alla ricerca delle attrici che andranno poi a vestire i panni di Lilo e di sua sorella maggiore, Nani.

Il film è in lavorazione ormai da diversi anni e dovrebbe essere presentato in anteprima sul servizio di streaming Disney+. I produttori del progetto includeranno Dan Lin e Jonathan Eirich, con la produzione esecutiva di Ryan Halprin, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Chris Kekaniokalani Bright. La regia è stata invece affidata a Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell With Shoes On).

Il film del 2002 diede inizio ad un importante franchise: un sequel direct-to-video dal titolo "Provaci ancora Stitch!", distribuito il 26 agosto 2003, venne seguito da una serie televisiva, Lilo & Stitch. Successivamente arrivò secondo sequel direct-to-video, Lilo & Stitch 2 - Che disastro Stitch! ed un terzo e ultimo sequel direct-to-video, Leroy & Stitch, uscì il 27 giugno 2006 come conclusione alla serie TV.

Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti!