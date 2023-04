Lilo & Stitch, svelata l'attrice che interpreterà Nani nel remake live-action

Dopo l'annuncio della protagonista di Lilo & Stitch e la conferma dell'ingresso di Billy Magnussen nel cast del remake live-action della Disney, in queste ore è stata resa nota anche l'attrice che interpreterà Nani, sorella maggiore della piccola Lilo.

Come riportato da The Hollywood Reporter, il ruolo di Nani nel remake live-action di Lilo & Stitch è andato a Sydney Agudong, una scelta alquanto azzeccata dato che la giovane attrice 22enne è nata e cresciuta sull'isola di Kaua'i, Hawai'i. I suoi crediti precedenti includono le serie televisive NCIS e On My Block, così come il film indipendente Infamously in Love e il lungometraggio West Michigan. Inoltre, Sydney è la sorella maggiore di Siena Agudong, a sua volta nota per i ruoli in Nickelodeon's Star Falls e Resident Evil di Netflix.

Nel mondo di Lilo & Stitch, Nani è la sorella maggiore e tutrice legale della protagonista Lilo. Nella versione animata originale del film, il personaggio fu doppiato da Tia Carrere. Il remake live-action, che dovrebbe essere presentato in esclusiva su Disney+ invece che nelle sale, è scritto da Chris Kekaniokalani Bright e diretto da Dean Fleischer Camp, quest'ultimo regista del recente film d'animazione candidato all'Oscar Marcel the Shell With Shoes On. Nel cast anche Zach Galifianakis in un ruolo sconosciuto, mentre Lilo sarà creato in CGI.

Al momento Lilo & Stitch non ha ancora una data d'uscita, rimanete sintonizzati.