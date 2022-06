Lilo & Stitch, il regista ammette: 'Il successo di Frozen fu frustrante'

Lilo & Stitch non fu certo un flop, all'epoca della sua uscita in sala: il film del 2002 vanta ancora oggi milioni di fan affezionatissimi, ma nonostante ciò il suo ricordo sembrerebbe esser stato messo in ombra dai risultati ottenuti da alcuni lavori targati Disney degli anni successivi... Come Frozen, tanto per dirne uno.

Il riferimento è tutt'altro che casuale: il regista di Lilo & Stitch Chris Sanders, infatti, ha ammesso di aver provato un po' di risentimento all'epoca del clamoroso successo ottenuto dalla storia di Anna ed Elsa: possibile che nessuno ricordasse del meraviglioso rapporto tra Lilo e sua sorella messo in scena solo pochi anni prima?

"Per essere chiaro, credo che Frozen sia fantastico. Ma per me fu un po' frustrante, perché la gente era tipo: 'Oh, con queste due ragazze abbiamo finalmente una relazione non romantica'. Ma io pensai: 'Ma l'abbiamo già fatto! L'abbiamo fatto prima!'" sono state le parole di Sanders, che a distanza di anni ha voluto ammettere il suo comprensibile disappunto pur senza sminuire il valore dell'opera dei suoi colleghi.

E voi, da che parte state? Lilo e Nani o Anna ed Elsa? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle.