Lilo & Stitch, le prime foto del remake live-action vi faranno tornare bambini

Il remake di Lilo & Stitch è in lavorazione per la piattaforma di streaming on demand Disney+, e in queste ore sono emerse dal set le prime divertenti foto di questa nuova incarnazione del famoso film animato Disney.

Apparse originariamente su TikTok e poi rimbalzate anche su vari altri social, le foto del remake di Lilo & Stitch arrivano dal set delle Hawaii dove le riprese del film sono attualmente in corso: nelle immagini, il cast e la troupe possono essere visti lavorare su una scena che coinvolge una simpaticissima decappottabile rosa in miniatura, e la piccola Lilo sfrecciare a bordo insieme a Stitch, al volante di un altro veicolo. Da notare, oltre alla grande somiglianza del piccolo alieno alla sua controparte animata, anche il fatto che la troupe stia utilizzando una bambola fisica e iper-realistica del personaggio, sulla falsa riga del Grogu di The Mandalorian.

Ricordiamo che nel remake di Lilo & Stitch Lilo sarà interpretata da Maia Kealoha, una bambina nativa hawaiana al suo primo ruolo come attrice, mentre il co-regista originale di Lilo & Stitch, Chris Sanders, tornerà a prestare la voce di Stitch dopo averne precedentemente doppiato la versione animata nel film del 2002. Tra gli altri attori del cast ci saranno Zach Galifianakis (Dr. Jumba Jookiba) e Billy Magnussen (Agente Pleakley), Courtney B. Vance (Cobra Bubbles) e Amy Hill (Tūtū).

Il live-action di Lilo & Stitch non ha ancora una data di uscita, ma uscirà sulla piattaforma di streaming Disney+.