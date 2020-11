Lilo & Stitch, passi avanti per il live-action Disney: ecco chi sarà a dirigerlo

È Deadline a rendere noto che Jon M. Chu, regista noto per aver diretto Crazy & Rich e Now You See Me 2, è entrato in trattative con Disney per dirigere il remake live-action di Lilo & Stitch, film d'animazione del 2002 firmato da Den DeBlois e Chris Sanders.

Il progetto è descritto come un ibrido live-action/CGI, con il piccolo alieno che verrà dunque realizzato in digitale, e la sceneggiatura è curata da Mike Van Waes. Tuttavia, secondo quanto riportato dal sito, lo studio è alla ricerca di un nuovo sceneggiatore che possa dare una "ripulita" al draft iniziale. Alla produzione troviamo invece Dan Lin e Jonathan Eirich, già dietro al remake di Aladdin uscito nel 2019 e al rispettivo sequel in lavorazione.

I piani di distribuire il film tramite su Disney+ sembrano cambiati, e al momento non è chiaro se verrà pubblicato direttamente sulla piattaforma streaming o se sarà disponibile per la visione anche nelle sale. Ovviamente, tutto dipenderà dall'evolversi dell'emergenza sanitaria, che ha già fatto saltare i piani per diversi progetti tra cui Mulan e Soul della Pixar.

Ambientato nella suggestiva cornice delle Hawaii, lo ricordiamo, Lilo & Stitch racconta la storia di un mostriciattolo alieno frutto di un esperimento genetico. Scambiato per un cane a adottato dalla piccola orfanella Lilo, e dalla sorella Nani, Stitch diventa un loro buon amico. Tuttavia i suoi creatori senza scrupoli gli stanno alle calcagna e cercano in tutti i modi di catturarlo.