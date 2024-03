Lilo e Stitch, nuove informazioni sul remake live-action: 'Ci abbiamo messo il cuore'

Dopo le prime foto dal set di Lilo e Stitch, remake live-action del classico animato del 2002, arrivano ulteriori dettagli sulla prossima scommessa della Disney, stavolta per mezzo di uno dei membri del cast: Billy Magnussen.

Raggiunto dai microfoni di Gamesradar in occasione dell'uscita di Road House (l'attore ha infatti recitato nel film di Doug Liman, altro atteso remake), Magnussen ha avuto modo di parlare anche di Lilo e Stitch, in cui interpreterà il personaggio di Pleakley, il bizzarro alieno inviato sulla Terra per recuperare Stitch.

In particolare, Magnussen si è soffermato sulle differenze tra questo nuovo progetto e il lungometraggio originale, a cui tra l'altro l'attore è molto affezionato: "Non penso che queste opere d'arte possano essere paragonate tra loro. Ho adorato lavorare con tutti, in questo film. La casa di produzione Rideback ha realizzato questo lungometraggio, e avevo già lavorato con loro per Aladdin. Ancora una volta, si tratta di una storia sulla connessione, su una bambina in cerca di un nuovo amico. Tutto ciò che puoi fare è approcciarti a questo lavoro con amore. Sono così grato e onorato di far parte del progetto", ha spiegato l'intervistato.

Il film originario, scritto e diretto da Chris Sanders e Dan DeBois, raccontava la storia della ragazzina hawaiana, Lilo, e della sua amicizia con l'adorabile extraterrestre Stitch: insieme avrebbero scoperto il vero senso della parola "famiglia". La data di uscita del film non è stata ancora resa nota (sappiamo comunque che l'opera verrà distribuita su Disney+), ma conosciamo già i nomi del nuovo cast, compreso - naturalmente - quello della giovanissima attrice che interpreterà Lilo in questo live-action. Chris Sanders tornerà a doppiare il personaggio di Stitch, mentre Zach Galifianakis donerà la voce al dottor Jumba Jookiba.

