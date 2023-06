Lilo & Stitch, Jason Scott Lee:'Ecco quale sarà il mio ruolo nel live action'

Jason Scott Lee, voce di David nel film animato Lilo & Stitch, parteciperà con un cameo anche al live action Disney. Le voci sulla presenza dell'attore nel cast del reboot circola da mesi ma ora la conferma è arrivata direttamente da Lee nel corso dell'ultimo episodio del podcast Kyle Meredith With...

Jason Scott Lee ha dichiarato:"Ho una piccola parte. Mi hanno buttato delle ossa e ho detto 'Sì, assolutamente! A qualsiasi titolo!'. Volevo soltanto farne parte, quindi è un cameo di tre giorni e penso che sarà divertente. Interpreto il manager di Luau. Riesco a vedere il ragazzo che interpreta il personaggio che ho doppiato, David. E vedrò Lilo e vedrò Nani, le nuove persone, gli attori che le interpretano. Quindi sarà divertente" ha esclamato Lee.



Nel cast del film non sarà l'unico che ha partecipato anche film animato. Tia Carrere, che prestò la voce a Nani, sarà nel film nel ruolo della signora Kekoa. Chris Sanders, sceneggiatore e regista del primo film, parteciperà al progetto prestando ancora una volta la voce al demonietto Stitch. Maia Kealoha sarà Lilo mentre Zach Galifianakis sarà nel cast di Lilo & Stich nel ruolo di Jumba, con Billy Magnussen nei panni di Pleakley.

Dean Fleischer-Camp dirigerà Lilo & Stitch e di recente ha ricevuto numerosi apprezzamenti per aver diretto Marcel the Shell, candidato all'Oscar come miglior film d'animazione.