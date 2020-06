Lilo & Stitch, i fan festeggiano il diciottesimo anniversario del Classico Disney

Prima della quarantena e del blocco alle lavorazioni causate dalla pandemia di COVID-19, si parlò di un possibile remake di Lilo & Stitch in un mix tra live action e CGI, con la produzione che avrebbe dovuto prendere il via entro fine anno. Ora i piani potrebbero essere cambiati a causa dell'emergenza sanitaria ma non sono ancora arrivate conferme né smentite in merito. Uscito nel 2002 e diretto da Dean DeBlois e Chris Sanders, Lilo & Stitch è ambientato nelle Hawaii e racconta la storia di un mostriciattolo alieno frutto di un esperimento genetico. Scambiato per un cane a adottato dalla piccola orfanella Lilo, e dalla sorella Nani, Stitch diventa un loro buon amico. Tuttavia i suoi creatori senza scrupoli gli stanno alle calcagna e cercano in tutti i modi di catturarlo. Nominato all'Oscar per il miglior film d'animazione 2003, Lilo & Stitch comprende un cast vocale originale di tutto rispetto, con star del calibro di Daveigh Chase, Ving Rhames, Tia Carrere e Jason Scott Lee. Nelle ultime settimane il film è stato al centro di alcune polemiche perchè Disney+ ha modificato una scena di Lilo & Stitch e ha fatto infuriare i fan. Il remake di Lilo & Stitch dovrebbe arrivare su Disney+ e si attendono novità su questo progetto nelle prossime settimane.

