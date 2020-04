Lilo & Stitch, Disney+ modifica una scena del film e manda su tutte le furie i fan

Per quanto riguarda il classico diretto da Chris Sanders e Dean DeBlois , infatti, i fan hanno notato che la major ha deciso di editare il contenuto di una sequenza in particolare. Ci riferiamo nello specifico alla scena dove Lilo si nasconde dentro a una lavatrice per sfuggire alla sorella, che invece sale sopra l'elettrodomestico e la intrappola. Ebbene, come ormai sappiamo, nella scena la lavatrice diventa un mobile da credenza, e lo sportello tondo diventa un'anta quadrata. La decisione è stata giustificata dalla Disney con l'intenzione di impedire a qualche bambino più scalmanato e facilmente plagiabile di imitare l'azione di Lilo ed entrare in una lavatrice, ma i fan non l'hanno presa benissimo, intervenendo via Twitter per discutere della scelta che li ha un po' spiazzati. Detto questo, la sequenza era stata in verità editata già nel 2010 , al tempo dell'uscita in DVD di Lilo & Stitch nel Regno Unito . Solo che all'epoca la versione in questione era uscita solo in Inghilterra, adesso quella scelta da Disney per approdare su Disney+ e messa davanti a un pubblico internazionale. Voi cosa ne pensate? Vi lasciamo allo speciale dedicato ai 15 classici Disney da vedere su Disney+ .

For the Disney+ version of 'Lilo and Stitch' (2002), Disney has an alternate edited version where Lilo is hiding behind a pizza box instead of a dryer to satisfy safety concerns about children hiding in dryers 🍕



(via u/redroit) pic.twitter.com/CJx0TwwWnh — Film Facts 🎬 (@factsonfiIm) January 14, 2020

Disney+ didn't want butts on their platform so they edited Splash with digital fur technology pic.twitter.com/df8XE0G9om — Allison Pregler 📼 (@AllisonPregler) April 13, 2020

I’m watching Lilo & Stitch, and they really edited the scene where she’s crawling out of the dryer???? @Disney stop it! Also in Beauty and the Beast, they took out “when we’re human again”!!!!! — JocelynPie (@njocelyn_98) February 23, 2020

@disneyplus what was the point of changing the scene of Lilo coming out of the dryer? Its like slapping the original animators in the face. When I have kids and I show them this movie it'll be the vhs copy with the dryer scene, not the crap replacement you edited in... — Genderfluidicwolf (@Genderfluidicw1) March 25, 2020