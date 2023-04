Lilo & Stitch, Courtney B. Vance entra nel cast del nuovo live action Disney

Prosegue il casting del remake live action Disney di Lilo & Stitch, che dopo un'iniziale impasse, sembra aver preso definitivamente il via, con una serie di annunci che riguardano i protagonisti pronti ad interpretare per il grande schermo una delle versioni più attese dei numerosi rifacimenti dei Classici d'animazione.

Secondo Deadline, l'ultimo nome in ordine di arrivo è Courtney B. Vance che interpreterà Cobra Bubbles, doppiato nel film animato da Ving Rhames. Anche Zach Galifianakis sarà nel cast di Lilo & Stitch.



Il film racconta la storia di una giovanissima hawaiana solitaria di nome Lilo e dell'amicizia con l'essere alieno a forma di cane Stitch, geneticamente progettato per essere una forza distruttiva. Tra assistenti sociali ficcanaso e alieni inseguitori che si presentano alla casa della giovane, Lilo e Stitch si legano in un comune senso di famiglia.



Il progetto del live action circola dal 2018, con Jon M. Chu in trattative per dirigere il film. Successivamente, il timone è stato affidato a Dean Fleischer-Camp, regista di Marcell the Shell, altro grande successo animato degli ultimi mesi.



Qualche giorno fa è stata annunciata l'attrice che interpreterà Lilo nel film. I fan non vedono l'ora di poter assistere a questa nuova versione di uno dei Classici più amati dei primi anni 2000 in casa Disney. Nel frattempo vi terremo aggiornati su ulteriori novità che riguardano il casting del film.