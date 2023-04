Lilo & Stitch, ecco chi interpreterà la piccola protagonista del remake live action Disney

Novità importante nel casting del remake di Lilo & Stitch, nuovo progetto in seno alla Disney, da anni impegnata nella creazione di versioni live action dei Classici che hanno caratterizzato la propria storia sul grande schermo. Lilo & Stitch è uno dei più attesi, e ora è stata ufficialmente scelta la giovanissima protagonista.

Lilo Pelekai sarà interpretata dalla piccola Maia Kealoha, alla sua prima apparizione nel mondo del cinema.

Diretto da Dean Fleischer Camp, Lilo & Stitch è in lavorazione ormai da diversi anni e secondo le ultime indiscrezioni potrebbe debuttare in streaming su Disney+. Anche Zach Galifianakis sarà nel cast di Lilo & Stitch.



Il film racconta la storia di una bizzarra amicizia tra una bimba solitaria di nome Lilo e un alieno simile ad un cane di nome Stitch, geneticamente progettato per diventare una forza distruttiva. Con assistenti sociali ficcanaso e alieni alle calcagna Lilo e Stitch diventeranno inseparabili, come una vera e propria famiglia. Quarantaduesimo Classico Disney, Lilo & Stitch uscì nelle sale nel 2002 e venne candidato all'Oscar, salvo poi essere sconfitto da La città incantata di Miyazaki.



Dean Fleischer Camp ha diretto il lungometraggio d'animazione di successo Marcel the Shell, candidato all'Oscar al miglior film d'animazione e battuto da Pinocchio di Guillermo del Toro.



Sul nostro sito potete leggere l'approfondimento sul franchise di Lilo & Stitch, uno dei più fortunati in casa Disney.