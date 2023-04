Lilo & Stitch, chi interpreterà l'interesse amoroso di Nani? Svelato il nome dell'attore

Continua a prendere forma il live action Disney di Lilo & Stitch e il cast del film si arricchisce sempre di più di volti nuovi. Dopo aver annunciato Sydney Elizabeth Agudong nel ruolo di Nani, The Hollywood Reporter ha svelato il nome dell'attore che interpreterà l'interesse amoroso della sorella maggiore della piccola Lilo.

Kahiau Machado è stato scelto per il ruolo di David Kawena. Nei giorni scorsi vi abbiamo informato della scelta di Maia Kealoha per il ruolo di Lilo, la bimba che instaurerà una grande amicizia con l'essere alieno Stitch.



Nel cast del film anche Zach Galifianakis e Billy Magnussen, tra i volti più noti sinora ufficializzati. La trama non è stata ancora svelata ma dovrebbe essere molto simile al Classico Disney uscito nelle sale cinematografiche nel 2002.

Lilo è una bambina hawaiana cresciuta dalla sorella diciannovenne Nani dopo la morte dei genitori. Cercando di socializzare, Lilo trova presto uno spirito affine in Stitch, un essere alieno simile ad un cane che si schianta, senza autorizzazione, sulla Terra. Dopo averlo accolto in casa, Lilo instaura una profonda amicizia con Stitch, cercando di proteggerlo dai suoi inseguitori.



David Kawena è un ragazzo che inizialmente è l'interesse amoroso di Nani e successivamente diventa il suo ragazzo. Si tratta di uno dei personaggi più interessanti del Classico animato e mostra grande affetto per Lilo, trattandola come una sorellina.