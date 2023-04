Lilo & Stitch: Billy Magnussen nel cast dell'adattamento live action

Giungono novità sul prossimo adattamento in live action del film d’animazione Disney Lilo & Stitch che sarà diretto da Dean Fleischer Camp e che trova nuovi protagonisti che si vanno ad aggiungere al cast già confermato.

Dopo la conferma di Maia Kealoha nei panni della piccola Lilo, si aggiunge un nuovo nome al gruppo che andrà a riproporre la storia dell’amicizia extraterrestre portata per la prima volta sul grande schermo dalla Disney nel 2002.

Billy Magnussen, che ha già lavorato all’Aladdin di Guy Ritchie del 2019 si aggiunge al cast parziale che vede anche Zach Galifianakis in ruoli ancora da definire.

Non vediamo l’ora di capire come si cercherà di trasformare il piccolo capolavoro diretto da Chris Sanders e Dean DeBlois per farlo rendere al meglio in una versione non animata dopo i vari sequel e le diverse serie animate che hanno continuato il riuscito franchise nel corso degli anni.

Ancora non si hanno notizie sulla data di uscita, sull’effettivo inizio delle riprese di Lilo & Stitch e su quali personaggi della saga saranno presenti in questa nuova riproposizione.

Speriamo di poter avere presto nuove informazioni che ci aiuteranno a capire come il regista candidato all’Oscar cercherà di riproporre lo spirito di un’amicizia che diventa famiglia che è stato il grande punto di forza del cartone animato originale.

Nel frattempo vi lasciamo alla polemica innescata dal regista Chris Sanders che ha voluto ricordare a tutti come il suo Lilo & Stitch avesse avuto la forza di presentare un forte legame non romantico prima ancora di quello acclamato in Frozen tra Anna ed Elsa.