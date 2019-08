Lilly e il Vagabondo, l'interprete di Biagio è un vero trovatello adottato dai produttori

Sappiamo come la storia di Hollywood sia piena di persone che aspettano la loro grande occasione, che di solito gli si presenta da un giorno all'altro: stessa cosa per può accadere per gli animali, e infatti la storia del protagonista del live-action di Lilli e il Vagabondo è piuttosto curiosa.

Il suo vero nome è Monte, e originariamente fu trovato in un rifugio per animali in Arizona. I cineasti si imbatterono in lui all'HALO Animal Rescue di Phoenix, dove il Monte era stato trasferito da un rifugio nel New Mexico quando era ancora solo un cucciolo.

Nell'aprile 2018 venne adottato per una sorta di progetto top-secret che non venne rivelato ad Heather Allen, presidente e CEO di HALO, che non aveva la minima idea di cosa volessero quelle persone dal cane, ma era comunque entusiasta che il cucciolo sarebbe andato a vivere in una vera casa.

"È stato adottato da noi nell'aprile del 2018 e sapevamo che le persone che lo avevano scelto volevano tramutarlo in una star di Hollywood, ma non sapevamo per cosa, perché era un segreto", ha detto Allen ad AZcentral . "Ma sapevamo che aveva il potenziale per diventare un cane di Hollywood. Quando è arrivato al rifugio era super cordiale, salutava subito le persone, dava baci, amava l'attenzione."

Curiosamente Monte ha delle origini molto simili al personaggio Biagio, co-protagonista del film d'animazione originale Lilly e il Vagabondo, dato che anche lui è un bastardo e lo staff di HALO non sa esattamente di che razza sia. "È un cane unico", ha concluso Allen. "Se dovesse aver bisogno di una controfigura, non sarà facile trovare un cane che gli assomigli."

Il remake live-action presenterà un cast vocale all-star che include Janelle Monae come Peg, Sam Elliot come Trusty, Benedict Wong come Bull e Ashley Jensen come Jack. Justin Theroux e Tessa Thompson saranno invece i protagonisti, Biagio e Lilly.

Il film è diretto da Charlie Bean (The LEGO Ninjago Movie), su una sceneggiatura di Andrew Bujalski. Lilly e il Vagabondo arriverà sulla piattaforma streaming Disney+.

Per altre informazioni guardate il poster di Lilly e il Vagabondo e un primo sguardo al cast del film