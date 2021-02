Lilly Collins: 'Ecco come ho scoperto che mio padre era una star'

Lilly Collins che questa sera torna in tv al fianco di Sam Caflin in #ScrivimiAncora, è la figlia di Phil Collins, il celebre cantautore britannico nonchè componente dello storico gruppo dei Genesis. Sembra però che l'attrice non sia sempre stata consapevole di essere la figlia di una star.

La scoperta è avvenuta in un parco divertimenti in maniera del tutto casuale: "Mio papà mi stava portando sulle spalle, quando ho visto questo uomo iniziare a camminare verso di noi. Sulla sua maglietta c'era la faccia di mio padre e io non capivo bene perché. Poi si è avvicinato e ha chiesto una foto a mio papà, è stato un momento molto strano. Pensavo: 'Perché vuole una foto di mio papà e perché c'è mio papà sulla maglietta?' Pian piano, ho iniziato a capire".

La Collins però non ha mai provato a sfruttare la notorietà di suo padre anzi, pare che il rapporto tra i due sia stato piuttosto tumultuoso: "Io ho sempre voluto farcela da sola. Lo so, tutti pensano che ogni porta ti si apra quando hai un genitore famoso, in realtà nel mondo dello spettacolo tutti siamo facilmente sostituibili: per essere presa sul serio devi continuamente provare di essere capace. È difficile, specie se non vuoi accettare troppi compromessi: e forse le regole non sono fatte per me".

Su Everyeye naturalmente, trovate la recensione di #ScrivimiAncora.