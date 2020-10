Lillo Petrolo del duo Lillo & Greg è positivo al covid: 'Devastante, dolori fortissimi'

Continua ad allungarsi la già decisamente folta lista di personaggi del cinema e del mondo dello spettacolo ad aver contratto il coronavirus: l'ultimo in ordine temporale è Lillo Petrolo, attore e parte, insieme al suo collega Claudio Gregori, del noto duo comico Lillo & Greg.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Petrolo, intervenuto via webcam al Festival del Cinema di Salerno: l'attore ha spiegato di trovarsi a casa e di essere costantemente sotto controllo, ma ha anche ribadito quanto i sintomi del coronavirus possano rivelarsi incredibilmente duri da sopportare.

"Non lo voglio nascondere. Io sto a casa perché ho preso questo virus. Sto sotto controllo, ma ora ne ho capito che ha una forza devastante. È una cosa che dura venti giorni con dolori fortissimi alle ossa e alle ginocchia; è un'influenza moltiplicata per dieci. Io so perché me lo sono preso, so di aver fatto una stronzata, non la rifarei, anche perché a causa di questa stronzata me lo sono preso. Si può fare tutto, ma in sicurezza. Bisogna stare molto attenti. È un virus di una forza devastante" sono state le parole di Petrolo.

Il comico non ha comunque fatto mancare il suo sostegno ai tanti colleghi che chiedono la riapertura dei cinema: "Non è successo al cinema. Il cinema rispettando le regole è un posto molto sicuro. C'è una distanza calcolata tra le persone, bisogna indossare la mascherine per tutta la proiezione. Ma se ti va di vedere un film al cinema lo puoi fare veramente senza alcun tipo di pericolo".

Tra gli artisti che hanno protestato contro la chiusura delle sale figurano anche Aldo, Giovanni e Giacomo; qualche ora fa, inoltre, anche Gerry Scotti ha rivelato di esser risultato positivo al coronavirus.