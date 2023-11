Lillo e la grande iniziativa di beneficienza organizzata da Prime Video con Elf Me

Da oggi 24 novembre è disponibile su Prime Video Elf Me, nuovo film natalizio della piattaforma diretto da YouNuts! che vede protagonista Lillo Petrolo insieme ad Anna Foglietta, Federico Ielapi, Giorgio Pasotti, Caterina Guzzanti e Claudio Santamaria.

Il film è stato presentato in anteprima a Roma al cinema Moderno, che per una sera si è trasformato in un vero e proprio villaggio di Natale, con un allestimento magico in cui si respirava la favola della festa e che ha accolto tantissimi bambini con l’immancabile cappello da elfo.

Durante la premiere, il cast, i creator, gli invitati e i 170 piccoli ospiti del Giffoni Film Festival hanno consegnato, sotto il grande albero di Natale allestito all’interno del cinema, dei loro giocattoli d’infanzia. E sono proprio questi ultimi i protagonisti del progetto che Prime Video ha organizzato in occasione del lancio del film: i giochi raccolti durante la premiere, ma anche attraverso i canali social di Prime Video, verranno restaurati e riparati dalle artigiane dell’Ospedale Delle Bambole a Napoli, e poi donati a bambini meno fortunati.

Come potete vedere nel video disponibile in calce all'articolo, Lillo ha regala la sua chitarrina di quando era piccolo chiedendo alla community di partecipare alla splendida iniziativa: perché come ci insegna Trip nel film, un giocattolo non è solo un oggetto ma un ricordo da custodire e da raccontare.

