Lilli e il Vagabondo: Yvette Nicole Brown entra nel cast del live-action

Variety riporta che Yvette Nicole Brown avrà un ruolo nel live-action Disney Lilli e il Vagabondo. La star di Community interpreterà la zia Sarah nel remake del Classico del 1955. Nel film d'animazione Sarah è la zia di Tesoro che si prende cura del bebè della coppia mentre quest'ultimi sono fuori città e della gestione della casa.

Zia Sarah si rivela contraria all'idea di avere un cane che gironzola intorno al neonato e diventa la ragione principale per cui Lilli scappa da casa.

Lilli e il Vagabondo vede la partecipazione di Tessa Thompson nel ruolo di Lilli, Justin Theroux in quello del Vagabondo, Thomas Mann sarà 'Gianni Caro', Kiersey Clemons sarà la moglie 'Tesoro', Ashley Johnson nei panni di Jackie e Benedict Wong in quelli di Bull, un bulldog inglese.

Charlie Bean dirigerà il film, mix fra live-action e CGI, da una sceneggiatura di Andrew Bujalski. A parte Mann e Clemons, la maggior parte del cast interpreterà i propri personaggi avvalendosi della tecnica CGI, così come abbiamo visto nei recenti adattamenti live-action della Disney, Il libro della giungla e La Bella e la Bestia.

Lilli e il Vagabondo racconta la storia di una cocker spaniel americana di nome Lilli che vive in una famiglia dell'alta borghesia e che si smarrisce dopo la nascita del primogenito della coppia. Lilli finisce per incontrare un cane randagio, conosciuto con il nome di Vagabondo (chiamato Biagio nella versione italiana), con il quale inizierà un'avventura romantica fra le strade della città.

Il film verrà presentato in anteprima sul servizio streaming della Disney che dovrebbe essere lanciato nel 2019, che distribuirà una media di 4/6 film all'anno e che avrà diversi contenuti dei marchi Disney come Pixar, Marvel e Star Wars presenti in esclusiva sulla piattaforma.

Lilli e il Vagabondo uscì nelle sale nel 1955 e fu il 15° Classico Disney. Nel 2001 venne distribuito, esclusivamente per il mercato home-video, un sequel intitolato Lilli e il Vagabondo II - Il cucciolo ribelle.