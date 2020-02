Lilli e il Vagabondo: il trailer in italiano del Classico Disney in versione live action

Andrà direttamente ad infilarsi nel palinsesto di Disney+ il nuovo live action di un Classico della Disney, Lilli e il Vagabondo. Online è stato rilasciato il trailer nella versione in italiano, diretto da Charlie Bean dell'adattamento dell'omonimo film d'animazione del 1955. La produzione è stata affidata a Walt Disney Pictures.

Lilli e il Vagabondo racconta la storia di una dolce cocker-spaniel, Lilli, che vive in una famiglia della media borghesia inglese, e di Biagio, uno schnauzer randagio che vive in città. I due cani diventeranno molto amici e fra di loro nascerà un amore, culminato nella scena del bacio davanti ad un piatto di spaghetti.



Con i costumi di Colleen Atwood e le scenografie di John Myhre, Lilli e il Vagabondo tornerà ad incantare i grandi e i piccini.

Nel cast vocale originale ci sono Tessa Thompson (Lilli) e Justin Theroux (Biagio), con Kiersey Clemons nel ruolo di Tesoro e Thomas Mann in quello di Gianni Caro. Il premio Oscar F. Murray Abraham è lo chef Tony. L'uscita direttamente in streaming è prevista per il 27 marzo.

Lilli e il Vagabondo uscì nelle sale nel 1955 e fu il primo film d'animazione girato con il widescreen Cinemascope.

Su Everyeye trovate le clip di Lilli e il Vagabondo. Nell'agosto scorso è stato reso noto inoltre che Yvette Nicole Brown ha adottato la cagnolina protagonista del film. Brown interpreta zia Sarah nel cast della pellicola.