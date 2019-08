Lilli e il Vagabondo: primo sguardo al cast canino del live-action targato Dinsey+

In attesa di vedere in Italia il remake in CGI de Il Re Leone, la Disney ha svelato (via People) un primo sguardo a un altro remake con degli animali protagonisti che però è stato realizzato con un approccio del tutto differente.

Se il film di Jon Favreau è stato infatti costruito interamente con l'utilizzo della computer grafica, il rifacimento in live-action del classico animato Lilli e il Vagabondo presenterà un cast formato interamente da cani reali.

Dopo aver visto le prime immagini di Lilli e il Biagio grazie ai banner mostrati all'evento di presentazione di Disney+, a questo indirizzo è possibile trovare le immagini di tutto il cast canino con le relative star che presteranno loro la voce: Tessa Thompson (Lilli), Justin Theroux (Biagio), Sam Elliot (Fido), Janelle Monae (Peg), Ashley Jensen (Jock) e Benedict Wong (Bull).

Lilli e il Vagabondo è diretto da Charlie Bean e debutterà il 12 novembre in occasione del lancio di Disney+ negli Stati Uniti, mentre siamo ancora in attesa di sapere quando e come arriverà il servizio streaming in Italia.

Uscito nel 1955, il film animato originale segue le vicende di Lilli, una graziosa cagnolina regalata da un giovane sposo a sua moglie. Dopo aver perso le grazie della sua padrone con l'arrivo di un bebè Lilli decide di fuggire di casa e affrontare la strada, dove sarà aiutata dal cane vagabondo Biagio.