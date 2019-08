Lilli e il Vagabondo: online il primo poster ufficiale del remake live-action per Disney+

A poche ore dal panel di presentazione ufficiale di Disney+ organizzato per la D23 Expo e poco dopo la pubblicazione del poster ufficiale di The Mandalorian, ecco arrivare online anche la locandina di un altro prodotto di punta del servizio di streaming on demand, Lilli e il Vagabondo.

Il nuovo titolo della collana di remake live-action della Disney come sappiamo infatti non arriverà nelle sale cinematografiche ma sarà un'esclusiva digitale per Disney+: il poster, che trovate come al solito in calce all'articolo, rievoca la celeberrima scena del bacio fra il Vagabondo Biagio e la protagonista Lili, che in questa versione live-action saranno doppiati rispettivamente Justin Theroux e da Tessa Thompson.

Lilli e il Vagabondo racconterà la storia di un cocker spaniel americano appartenente ad una famiglia della classe medio-alta di nome, Lilli, e del suo incontro con un bastardo randagio che abita il centro cittadino, Biagio. L'opera sarà un remake del celebre film d'animazione del 1955 diretto da Hamilton Luske, Clyde Geronimi e Wilfred Jackson, e prodotto da Walt Disney.

La data di uscita stabilita è quella del 12 novembre, giorno del lancio statunitense di Disney+.

